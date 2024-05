Imposta di soggiorno | evasione - 19 milioni da recuperare Tasse non pagat - la crisi incide

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Crediti per 19di euro accertati dalla lotta all?nel 2023 e una prima entrata di 650mila euro (considerando ovviamente solo il periodo da ottobre e dicembre) per...

Gratta e Vinci , il grande classico non perdona : 2 milioni di euro portati a casa con il tagliando più amato dagli italiani. Ecco i dettagli della giocata clamorosa Un sogno che si avvera e non abbiamo nessuna paura di essere smentiti. Un sogno che inizia andando a comprare il Gratta e Vinci e che ...

Mattia Caldara è il giocatore più pagato di sempre per quanto riguarda le presenze in campo. Cinquanta i milioni di euro pagati tra la Juventus...

EssiLux vuol superare i 100 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa - «Vogliamo raggiungere e superare presto i 100 miliardi di euro di capitalizzazione con EssilorLuxottica»: con queste parole il presidente Francesco Milleri ha aperto l'assemblea degli azionisti a ...

Mega piano infrastrutturale da 450 milioni di euro per palestre, laboratori e arredi innovativi per le scuole, in particolare del Sud - Mega piano infrastrutturale da 450 milioni di euro per palestre, laboratori e arredi innovativi per le scuole, in particolare del Sud. Questa una delle misure chiave sul fronte istruzione del decreto ...

L'assemblea di Nexi dà luce verde a bilancio e buyback - L'assemblea dà il via libera al bilancio 2023 di Nexi, chiuso con un rosso di un miliardo dopo aver svalutato avviamento e attività immateriali (l'utile normalizzato ...

