(Di martedì 30 aprile 2024) Mattia Caldara è il giocatore più pagato di sempre per quanto riguarda le presenze in campo. Cinquanta i milioni di euro pagati tra la Juventus...

Milan, caldara è costato più di 50 milioni di euro per due partite in sei anni: l'analisi e l'addio a giugno - Mattia caldara è il giocatore più pagato di sempre per quanto riguarda le presenze in campo. Cinquanta i milioni di euro pagati tra la Juventus - che lo aveva.

Milan, nuovo addio a fine stagione: lascerà il club in estate - Calciomercato Milan, non solo Stefano Pioli dirà addio ai colori rossoneri a fine stagione: anche il giocatore lascerà Milano in estate.

Milan, nuova idea dall’Olanda: sfida al Napoli, ma il prezzo spaventa - Spunta un nome nuovo per la difesa del Milan: arriva dalla Eredivisie e la sua valutazione è molto alta, troppo.

