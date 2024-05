Il campo | Odgaard torna a disposizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nuove indiscrezioni di mercato rimbalzano tra Portogallo e Germania, sponda Bologna. Detto che in casa rossoblù si attende di conoscere le volontà di Thiago, appetito da tutte le big d’Italia e anche in Europa, per dare il là al mercato, è comunque un dato di fatto che la corsia sinistra di difesa sia punto da sistemare. Lykogiannis è in scadenza, Kristiansen in prestito con riscatto (a 15 milioni) dal Leicester e a prescindere dalla Champions i rossoblù potrebbero voler trattare uno sconto. E allora, dopo aver sondato il terreno per Zortea (in prestito al Frosinone dall’Atalanta), per Tiknizyan della Lokomotiv Mosca (24, 9 gol e 6 assist in stagione) e Robin Gosens (29 anni, ex Atalanta e Inter), quest’ultimo frenato dai 3 milioni di euro d’ingaggio, spunta la pista che porta a David Jurasek (23). Il nazionale ceco è in forza al Benfica in prestito con diritto di riscatto: il ...