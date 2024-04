Calciomercato | il Barcellona pensa a Verratti per rinforzare il centrocampo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilè già al lavoro perla rosa, dopo aver confermato Xavi in panchina. A causa dei tanti problemi fisici e degli infortuni dei vari Pedri, De Jong e Gavi, il club blaugrana starebbendo a Marcocome innesto di esperienza in un reparto dall’età media molto bassa. Secondo quanto riportano i media locali, l’ex giocatore del Psg sarebbe il profilo adatto, anche economicamente, alle idee di calcio di Xavi. Kimmich e Zubimendi sono gli altri nomi caldi, ma le richieste dei club andrebbero oltre i paletti del fair play finanziario. SportFace.

