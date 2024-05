I teoremi degli ultimi giapponesi in toga alla vigilia delle elezioni

In giapponese si chiama shunt?, che sta per “offensiva di primavera”. I mandorli in fiore, però, non c’entrano. Si tratta del tradizionale confronto tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali per l’aumento degli stipendi di base, che quest’anno porterà in Giappone il più alto aumento salariale ...

