Con l’offensiva di primavera | i giapponesi ottengono gli aumenti più alti degli ultimi trent’anni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 18 marzo 2024) In giapponese si chiama shunt?, che sta per “offensiva di”. I mandorli in fiore, però, non c’entrano. Si tratta del tradizionale confronto tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali per l’aumentostipendi di base, che quest’anno porterà in Giappone il più alto aumento salariale. Tra la spinta inflazionistica e l’alta carenza di lavoratori giovani in un Paese in pieno inverno demografico, i sindacati sono riusciti a negoziareche sicuramente – come scrive il Financial Times – supereranno il tasso di inflazione (sceso a +2,4 per cento). I lavoratoriraramente scendono in strada per chiedere salari piùo migliori condizioni di lavoro, ma nel 2023 si sono viste diverse proteste. Soldi in ...