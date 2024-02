Sicurezza stradale | piloti e vip per sensibilizzare i giovani a guidare con prudenza

Teramo: conducenti di scuolabus in stato di alterazione per uso di droga, 2 denunce: Nelle ultime settimane, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza nei ...

Firenze, valanga di multe e insurrezione contro le tasse occulte. E già arriva la nuova beffa: ... come non è accettabile non sapere in che modo vengono spesi i soldi incassati dalle contravvenzioni, che per legge andrebbero investiti, per almeno il 50%, in progetti di sicurezza stradale - ha ...

Su Basentana chiusa,direzione di Matera, la rampa dello svincolo verso la SS7: ... ripristino delle barriere di sicurezza e pulizia del piano viabile, già avviate ieri a seguito ... sversando, tra l'altro, parte del carico sulla sede stradale. La circolazione - previo restringimento ...