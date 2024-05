Gran Bretagna accusa Iran | Ma quale suicidio - 16enne uccisa dal regime

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dallano l’di aver ucciso una ragazza di soli sedici anni facendo fede su un documento segreto Nel settembre del 2022, mentre era in scena una protesta contro iliano, una ragazza è scomparsa misteriosamente. Il suo nome era Nika Shakarami e, stando a quanto avevano fatto sapere dall’, la causa della sua morte fu il. Per due anni questo racconto ha lasciato perplessi familiari e connazionali, fino a quando in questi giorni una nuova versione non ha riaperto definitivamente il caso. Secondo quanto riporta la BBC, facendo affidamento su un documento che sarebbe trapelato direttamente dal governoiano, la giovane sarebbe stata torturata edagli agenti segreti ...