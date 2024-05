(Di mercoledì 1 maggio 2024) Domani primotutti ipubblici saranno attivi dalle 7 alle 19.30 circa, mentre i bus notturni non faranno servizio nelle notti tra il 30 e il 1e tra il 1 e il 2

Milano , 29 aprile 2024 – Primo maggio , festa dei lavoratori, mercoledì i mezzi Atm saranno in funzione ma con orari o ridotto. Ci sarà, infatti, una fascia orari a garantita: tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa. Ecco la guida con gli orari delle ... Continua a leggere>>

Gli orari dei mezzi a Milano il 1° maggio 2024: le modifiche a bus, metro e tram - Domani primo maggio tutti i mezzi pubblici saranno attivi dalle 7 alle 19.30 circa, mentre i bus notturni non faranno servizio nelle notti tra il 30 e il 1 maggio e tra il 1 e il 2 maggio.

Continua a leggere>>

Israele, pressing di Onu e Usa: "No attacco a Rafah" - L'accordo tra Israele e Hamas non arriva, la tregua a Gaza non si concretizza e l'attacco a Rafah, nel sud della Striscia, rimane nell'agenda del premier Benjamin Netanyahu: "L'operazione ci sarà, con ...

Continua a leggere>>

Genova, tre auto e un motorino a fuoco nella notte: incendio doloso - sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio di origine dolosa, due da Multedo e una dalla centrale. L'intervento, cominciato attorno alle due e mezza di questa ...

Continua a leggere>>