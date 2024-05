FOTO-VIDEO Escavatore in fiamme nel cantiere della scuola | indagini in corso

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte a Mercogliano, in via Amatucci, all’interno delelementare (interessata da lavori di ristrutturazione), è divampato un incendio che ha interessato principalmente la cabina comandi di une un altro mezzo di movimento terra. L’immediato intervento dei Carabinieri e Vigili del Fuoco, intervenuti a seguito di segnalazione al 112, ha limitato i danni ed evitato l’incendio di un secondoinda parte dei carabiniericompagnia di Avellino. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha spento lee messo in sicurezza i mezzi pesanti. ...

Questa mattina i carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in via provinciale Napoli nel cantiere dove si sta realizzando la nuova sede della scuola Massimo Troisi .

Lavoro e diritti, le nostre mani e i martiri di Chicago - Vorrei festeggiare con voi la festa del Primo Maggio raccontandovi una storia, una vecchia storia, così vecchia che potrebbe sembrarvi inaudita. Una storia di lavoratori naturalmente, che il Primo Mag

Mercogliano - Escavatore in fiamme nel cantiere della scuola elementare.Indagini in corso - Questa notte a Mercogliano, in via Amatucci, all'interno del cantiere della scuola elementare (interessata da lavori di ristrutturazione), è divampato un incendio che ha interessato principalmente la

Castellammare - Taniche di benzina ritrovate nel cantiere della scuola di Postiglione - Indagano gli agenti del commissariato locale. Nessuna ipotesi è stata al momento scartata, come quella di un gesto intimidatorio nei confronti della ditta.

