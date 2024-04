Scuola e formazione in cantiere I muratori di domani al lavoro Ristrutturano la cantina dell’asilo

La scuola di Fondazione Barilla è un progetto incentrato sulla relazione tra cibo, persone e Pianeta per formare una nuova generazione di cuochi capaci di contribuire ad un futuro più sano e amico dell’ambiente, a partire proprio dai fornelli. La scuola è completamente gratuita (formazione, vitto e alloggio) e rappresenta un’opportunità unica per cambiare il destino di 20 giovani ragazze e ragazzi provenienti da condizioni socioeconomiche ... (iodonna)

Caserta. “Con Scuola Futura a Caserta si promuove la migliore espressione della didattica per i nostri ragazzi e questo è un bel messaggio che lanciamo per rimettere le istituzioni scolastiche al centro dell’azione politica, valorizzando le buone pratiche portate avanti per i docenti e gli studenti di questo territorio”. Così, in una nota, il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. “importante che sia stata scelta Caserta per promuovere la ... (casertanotizie)

(Adnkronos) – Con l’inizio dei primi due corsi per operatori di cantiere, parte in Calabria la scuola di formazione e assunzione di Webuild realizzata in collaborazione con la Regione. Circa 45 persone presso la Cittadella Regionale di Catanzaro iniziano un nuovo percorso formativo nell’ambito del programma 'cantiere Lavoro Italia', aggiungendosi alle 1.200 persone già all’opera […] L'articolo Webuild, al via in Calabria la scuola di formazione ... (webmagazine24)

