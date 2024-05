Endless Love - Uomini e Donne e Amici 23 non vanno in onda oggi | ecco il motivo e quando torneranno

(Di mercoledì 1 maggio 2024)1 maggio la soap turca e i programmi di Maria De Filippi non andranno insu Canale 5:perché e come sono stati sostituiti. I fan della tormentata storia tra Kemal e Nihanrimarranno delusi, Canale 5 ha deciso di sospendere. In occasione della celebrazione della Festa dei lavoratori, Mediaset, nel consueto slot dedicato alla soap turca, manderà inun appuntamento speciale de La Promessa. Anche23 saranno slati, solo per, dalle avventure di Jana, Manuel e gli altri protagonisti della serie spagnola. Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5 per il 1° Maggio La pausa prevista per la soap turca comunque è brevissima, già ...

Il cambio palinsesto Rai per la giornata di oggi , mercoledì 1° maggio , mette in pausa Un Posto al Sole . La celebre soap italiana ambientata a Napoli oggi non va in onda . Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, e cosa andrà in onda al suo Posto . Un Posto al Sole cancellato ... Continua a leggere>>

Il Paradiso delle Signore 8 si ferma oggi , mercoledì 1° maggio . Il cambio di programmazione Rai per la festa della Liberazione ha messo in pausa anche le vicende della soap italiana ambientata a Milano, che infatti oggi non andrà in onda . Il Paradiso delle Signore non in onda oggi , 1° maggio La ... Continua a leggere>>

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda : il motivo , cambio di programmazione | 1 maggio 2024 Perché Uomini e Donne oggi , mercoledì 1 maggio 2024, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi si festeggia la Festa dei lavoratori per questo motivo il dating show condotto da Maria De ... Continua a leggere>>

Perché Uomini e Donne oggi, 1 maggio, non va in onda: il motivo - Abbiamo visto perché Uomini e donne non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming Le puntate vanno in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. E’ ...

Continua a leggere>>

Belve 2024, Fagnani chiude la miglior edizione di sempre: gli ascolti e le voci di un addio alla Rai - Belve 2024 bilancio. L'edizione è stata la più vista di sempre, ma si rincorrono le voci di un possibile addio alla Rai di Fagnani.

Continua a leggere>>

Lascia l’Inter per l’Arabia Saudita, ha già detto sì: “Per 30 milioni vengo” - Ad esempio, il numero 20 biancoceleste risponde senza grandi dubbi: “No, sono a posto così per ora”, le sue parole nel servizio andato in onda ieri sera. Le Iene chiama i top player della Serie A e ...

Continua a leggere>>