Il Paradiso delle Signore oggi - 1 maggio non in onda | perché? i motivi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il8 si ferma, mercoledì 1°. Il cambio di programmazione Rai per la festa della Liberazione ha messo in pausa anche le vicende della soap italiana ambientata a Milano, che infattinon andrà in. Ilnon in, 1°La soap opera targata Rai sta ormai per concludere anche la sua ottava stagione, e cresce l’attesa per conoscere il finale Il. Ma proprio nell’ultima settimana i vertici Rai hanno deciso di mettere in pausa la serie TV italiana per la giornata di, mercoledì 1° ...