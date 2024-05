Empoli ora dipende da te Domenica uno spartiacque

(Di mercoledì 1 maggio 2024) di Simone Cioni La sconfitta per 3-0 del Cagliari contro il Genoa nel posticipo di lunedì ha chiuso la 34esima giornata di Serie A, sancendo di fatto che la lotta salvezza si è ridotta a cinque squadre. Salendo a 36 punti, sette sopra la zona ’rossa’, il Lecce ha infatti praticamente raggiunto il traguardo, mentre per il Sassuolo la sensazione è che solo la matematica tenga ancora in corsa la formazione di Ballardini, apparsa decisamente in difficoltà nella disfatta di Firenze. Così nelle ultime quattro giornate restano Cagliari, Verona, Frosinone,e Udinese (racchiuse in appena tre punti) a cercare di evitare l’ultimo posto che farebbe sprofondare in Serie B (la Salernitana è già retrocessa aritmeticamente). Tra queste, dando uno sguardo al calendario,, Frosinone e Udinese possono determinare il proprio destino. Si devono infatti ...

Yann Sommer è recuperato. Simone Inzaghi può strappare un sorriso per il rientro lampo del suo portiere, che in settimana aveva allarmato il mondo Inter. Ma, come riferisce Tuttosport, la sua presenza dal 1? rimane comunque in dubbio. LE ULTIME ? Yann Sommer si è allenato di nuovo in gruppo nella ... Continua a leggere>>

I carabinieri della Stazione di Empoli hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi del reato di rapina impropria un cittadino italiano, di origine somala, classe ’93, già noto alle forze dell’ordine L'articolo Empoli : ruba profumi e minaccia la dipendente del negozio. Arrestato proviene da ... Continua a leggere>>

empoli, lotta a oltranza. Nicola non fa calcoli: "In campo contro la Dea con la nostra identità» - Individuare e approfittare dei pochi punti deboli dell’Atalanta per poi pensare a se stessi e ai propri aspetti migliori, per cercare di fare risultato. Ecco la chiave della gara di Bergamo, secondo D ...

Continua a leggere>>

Calzona in conferenza stampa: “Anche i calciatori sono responsabili, ad empoli senza voglia” - In data odierna, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona è intervenuto in conferenza stampa sui canali ufficiali del club per rispondere alle domande dei giornalisti.

Continua a leggere>>

Corsa Champions tra Milan, Juve, Bologna Roma e Atalanta. Una resterà fuori, ma tutte sono padrone del proprio destino - Quattro posti in palio e un notevole introito economico per la prossima stagione. Se li giocano in 5, ognuna delle quali non è costretta a sperare in regali ...

Continua a leggere>>