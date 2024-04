(Di mercoledì 10 aprile 2024) I carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi del reato di rapina impropria un cittadino italiano, di origine somala, classe ’93, già noto alle forze dell’ordine L'articolo proviene da Firenze Post.

Empoli (Firenze), 1 febbraio 2024 - paura in piazza Matteotti, a due passi dal centro storico di Empoli , dove un uomo di 56 anni è stato aggredito da una persona che si era introdotta all'interno ... (lanazione)

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato sorpreso dalla vigilanza dell’esercizio dopo che aveva cercato di portar via senza pagare 3 taniche di olio per un valore complessivo di circa 220 ... (firenzepost)

Empoli: ruba profumi e minaccia la dipendente del negozio. Arrestato - I carabinieri della Stazione di Empoli hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi del reato di rapina impropria un cittadino italiano, di origine somala, classe ’93, già noto alle forze dell’o ...firenzepost

ruba profumi costosi in un negozio del centro, 31enne arrestato - Arrestato in flagranza per l’ipotesi del reato di rapina impropria all’interno di una profumeria nel centro di Empoli. Un 31enne, nella mattinata di lunedì 8 aprile, dopo aver sottratto alcuni profumi ...055firenze

ruba profumi da Marionnaud a Empoli, arrestato 31enne dai carabinieri - Arrestato un 31enne, cittadino italiano di origine somala, noto alle forze dell'ordine, dopo una rapina impropria avvenuta al negozio di profumi ...gonews