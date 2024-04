Decreto Primo maggio - il Cdm approva misure su fisco e lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri guidato dalla Presidente Giorgia Meloni hato illegge che riforma le Politiche di coesione e illegislativo per la revisione del regime Irpef e Ires, con leche ricadono in quello che è già stato ribattezzato. Tra i tanti interventi è previsto il cosiddetto bonus befana, cioè un’indennità di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti che verrà distribuito a gennaio 2025, il superbonus assunzioni e lo stanziamento di fondi per opere di bonifica riqualificazione dell’area di Bagnoli, mentre il bonus tredicesime è stato al momento rimandato a quando ci saranno delleri coperture., il bonus ...