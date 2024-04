Bronny James prova il salto in Nba | il figlio di LeBron si candida al Draft nonostante l’infarto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024)si è dichiarato eleggibile per il prossimoNba, l’evento dove si scelgono i migliori studenti del college. Il primogenito di, 4 volte campione Nba ora ai Los Angeles Lakers, ha annunciato la sua scelta attraverso un post sui suoi profili social: “Ho avuto un anno con alti e bassi, ma tutto questo ha aiutato a farmi crescere come uomo, studente e atleta. Ho preso quindi la decisione di entrare al”. #NBA pic.twitter.com/6fGvJp0lTo —(@Jr) April 5, 2024 Il 19enne in forza ai Trojans, però, ha deciso di non chiudere definitivamente la parentesi college e allo stesso tempo si è dichiarato disponibile per il cosiddetto transfer portal, nel caso in cui decidesse di continuare la ...