Pedro Sanchez - ovvero la difesa del primato della politica in democrazia

Il primo ministro spagnolo, il socialista pedro sanchez, durante il discorso in cui ha annunciato che non si dimetterà (foto Ansa) - Il capo del governo socialista spagnolo resiste all'inchiesta contro sua moglie, accusa le opposizioni di complotto e resta in carica. Ma il voto in Catalogna lo preoccupa ...

Moglie sotto inchiesta,. sanchez non si dimette: "Resistiamo al fango" - Il premier spagnolo pedro sanchez ha annunciato di continuare alla guida del governo di Spagna dopo una pausa di riflessione, denunciando campagna diffamatoria contro sua moglie.

Spagna: sanchez, mia moglie è stata la prima a chiedermi di non dimettermi - Il presidente del governo spagnolo, pedro sanchez, ha rivelato che quando sua moglie, Begona Gomez, ha letto la lettera con la quale ...

