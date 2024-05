Corteo 1 Maggio 2024 a Milano - la diretta | sindacati in piazza con i lavoratori

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il tradizionale, il dibattito e il concerto finale di Omar Pedrini per celebrare il Primo. Ma su tutto un solo tema: quello del lavoro e delle condizioni di lavoro, spesso al limite della sopravvivenza economica e fisica, come emerge dal drammatico report degli infortuni in Lombardia, troppo spesso legati a turni massacranti o scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo slogan scelto daiper il, che si snoda da corso Venezia fino adella Scala, è “Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Una sorta di manifesto programmatico della Festa del Lavoro

Endless Love, Uomini e Donne e Amici non vanno in onda: come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio - Endless Love, Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 non vanno in onda: ecco come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio e cosa andrà in onda al ...

Continua a leggere>>

Coltellate a Castelnuovo. Pattugliamenti rinforzati - Il cingalese lo scorso sabato sera, infatti, ha accoltellato un connazionale 42enne, in un parco di Castelnuovo Rangone. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la ...

Continua a leggere>>

Supermercati aperti primo maggio: l'elenco completo (anche con i centri commerciali) e gli orari - Il primo maggio è il giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori. Alcuni supermercati rimarranno aperti. Maltempo Italia, dove e quando pioverà il primo maggio: forti temporali ...

Continua a leggere>>