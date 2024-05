Controlli anti-droga della polizia Ispezioni in tre esercizi pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Continua l’attivitàsul territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nei giorni scorsi gli agenti (sono stati impegnati gli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico insieme a quelli del Reparto prevenzione crimine) hanno controllato la zonaValsamoggia. I poliziotti hanno identificato 65 persone, diciassette delle quali erano stranieri. Non solo, 22 soggetti erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti. Due persone sono state rintracciate per la notifica di atti giudiziari. Gli agenti hanno poi provveduto a controllare anche tre attività commerciali presenti nella zona. Un lavoro che non si è limitato al solo controllo del territorio, ma che ha permesso alle forze dell’ordine di interagire con giovani e anziani del posto al fine anche di ...