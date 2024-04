Controlli della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia

Tempo di lettura: < 1 minuto“A Castellammare di Stabia , il PD sosterrà come candidato sindaco Luigi Vicinanza , una personalità di grandissimo valore che ha tutta la forza per promuovere uno sforzo collettivo e uno straordinario impegno di tutte le donne e tutti gli uomini che hanno a cuore la ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione operativa di Castellamare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 67enne del posto e già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 25 dosi ... Continua a leggere>>

Castellammare di Stabia: Carabinieri arrestano pusher 67enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Controllata anche l’abitazione dell’uomo I Carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. C., 67enne del posto e ...

Continua a leggere>>