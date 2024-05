Conte prende tempo con il Napoli - sta aspettando il Milan La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Maggio èdi rivoluzioni e in Serie A parecchie squadre stanno sfrutteranno il mese finale del campionato per programmare la prossima stagione., Juventus sono le tre grandi squadre che cambieranno allenatore e di conseguenza strategia di mercato e modo di giocare. Per laalnon andrà. Il tecnico pugliesecon De Laurentiis in attesa di una mossa del. Sulla panchina azzurra potrebbe andare proprio Pioli. Antonio guarda con attenzione alle prossime mosse delScrive la: “In prima fila c’è il, alle prese con una vera e propria rifondazione al termine di una stagione fallimentare: De Laurentiis da ...