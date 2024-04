Calcio - assedio Napoli al Maradona ma primo tempo con la Roma finisce 0 a 0

(Di domenica 28 aprile 2024) La squadra di Calzona è arrivata più volte sotto porta aldi Fuorigrotta nella gara casalinga di questo pomeriggio contro ladi De Rossi. Match scandito da un iniziale sciopero del tifo delle curve, che tuttavia hanno ripreso a sostenere gli azzurri dopo qualche minuto dall’avvio della prima frazione di gioco. Di Anguissa e Politano le occasioni migliori, da segnalare anche alcuni gesti tecnici di rilievo dell’estremo difensore giallorosso. L’incontro è ancora sullo zero a zero dopo la fine del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

