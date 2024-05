Chi è stato Ayrton Senna spiegato a quelli che non l’hanno vissuto | gentile - spietat - idealista

In ogni sport esiste un momento che spacca in due la storia, che rappresenta una linea di demarcazione, un prima e un dopo. Per la Formula Uno quello spartiacque ha una data, un luogo e un’ora precisa: Imola , domenica 1 maggio 1994 , alle 14.17. È morto Ayrton Senna . Esattamente trent’anni fa. ... Continua a leggere>>

Imola 1994, Ratzenberger e senna: 30 anni dopo, ma per sempre - Fa tutto parte della relatività del tempo, di come la vivi o di come l'hai vissuta. Per chi c'era, Roland Ratzenberger e ayrton senna è come se non se ne fossero mai andati, mentre per chi non ha ...

F1 | Imola 1994: senna e Ratzenberger, destini incrociati - Sono trascorsi esattamente 30 anni da quel drammatico weekend a Imola. Avrebbero dovuto essere dei giorni all'insegna del divertimento, dell'adrenalina, del tifo per il proprio beniamino e invece fu, ...

La Honda NSX appartenuta a senna è in vendita a mezzo milione di sterline - A 30 anni dalla scomparsa dell'asso brasiliano, sul sito inglese Auto Trader è possibile acquistare un pezzo di storia dell'automobilismo, legato indissolubilmente al periodo d'oro dei tre titoli mond ...

