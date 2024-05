Ayrton Senna e i 30 anni dalla sua scomparsa | il ricordo di un campione diventato leggenda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Televisore analogico 20 pollici, Roberto Baggio e il suo codino magico, Bon Jovi e la sua “Always”: 30sono passati e il mondo è decisamente cambiato per la tecnologia, ma rappresentato dalle ricorrenti divisioni sociali. Ricorrenti come ricordi indelebili, scolpiti nella pietra, testimonianza chiara di ciò che è stato e di ciò che si è provato. Ebbene, quel 1° maggio 1994 di Imola gli appassionati di F1 non possono dimenticarlo. Erano le 14:17, GP di San Marino, la curva quella del Tamburello e la Williams Renault del pilota più amato e carismatico della F1, nato il 21 marzo 1960, terminava la sua corsa per sempre. Al settimo giro di pistaperse il controllo della sua Williams, schiantandosi contro il muro di protezione della curva citata. La causa del crash, si appurò...