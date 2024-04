Calciomercato Inter - rivoluzione in attacco | partono in - poi scatta il piano Zirkzee

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Un’altra punta? La prossima stagione ci saranno tantissime partite e tante competizione, tra cui il Mondiale per club. La rosa deve essere puntellata meglio, dobbiamo fare sempre i conti con la sostenibilità. Faremo un mercato creativo“. Le parole di Beppe Marotta sul “mercato creativo” sottolineano come l’debba ingegnarsi in fase dima non voglia assolutamente fare da spettatrice. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi è già la migliore del campionato e gli innesti a parametro zero di Zielinski e Taremi la rinforzeranno in maniera importante. Resta la ciliegina sulla torta, il classico regalo Scudetto. L’punta, l’offerta al Bologna perVa bene il mercato creativo, ma il costo di...