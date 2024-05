Carpi attento - non molliamo mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E’ un Certaldo con un solo risultato quello che domenica arriverà al "Cabassi" per cercare di rovinare la festa al. L’incredibile rimonta di domenica scorsa sull’Aglianese ha regalato il sesto successo stagionale ai toscani, che dallo 0-2 del 60’ sono riusciti a ribaltare la gara vincendo 3-2 nell’ultimo quarto d’ora con i gol di Gozzerini, l’autorete di Iacoponi e il guizzo al 93’ di Di Leo. Ora il Certaldo è terz’ultimo, davanti alla Pistoiese esclusa e al Mezzolara già retrocesso. A quota 24 punti la squadra di mister Ramerini ha una sola strada per agganciare il playout, che ad oggi per via del -10 dalla diretta rivale non si giocherebbe: deve vincere ae sperare che una fra le due squadre a quota 34, il Progresso (di scena a Budrio col Mezzolara) e la Sammaurese (in casa col Sangiuliano), perda per poter ridurre il gap al -7 che ...