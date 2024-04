Per l’Imolese è una domenica a testa alta Manes rovina la festa alla capolista Carpi

(Di lunedì 29 aprile 2024) IMOLESE 11 IMOLESE: Adorni; Manzoni, Dall’Osso, Ale (15’pt Elefante), Garavini; Diawara (16’st Daffe), Gulinatti, Vlahovic (13’st Rama); Capozzi (38’st Konate);(13’st Mattiolo), Raffini. A disp.: Laukzemis, Kashari, Antognoni, Gospodinov. All. D’Amore.: Lorenzi; Tcheuna, Rossini, Zucchini, Verza; Bouhali, Rossi, Forapani (35’st Beretta); Cortesi (22’st Larhrib); Saporetti, Sall. A disp.: Viti, Frison, Sabattini, Mandelli, Ofoasi, Gerbino, Arrondini. All. Serpini. Arbitro: Maccorin di Pordenone. Reti: 33’, 50’ Saporetti. Note: ammoniti, Forapani, Vlahovic, Rama, Rossi, Garavini, Rossini; recupero: 2’ pt; 4’ st.laale regala una piccola soddisfazione ai suoi ...

Lorenzi, primo errore nel momento peggiore - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Continua a leggere>>

imolese - Carpi 1-1 | Carpi, l'urlo resta in gola. Verdetto rimandato - Erroraccio di Verza al 33', passaggio all'indietro che si rivela un assist per l'exRaffini, pronto il tiro dai venti metri, Lorenzi è incerto e manes ribadisce in rete. imolese a sorpresa in vantaggio ...

Continua a leggere>>

L’imolese ferma il Carpi sul pari, il Ravenna vince ed è a -2, colpo Sammaurese, United Riccione ai play-out - Nel girone D, il Ravenna vince sul campo del Borgo San Donnino (gol di Nappello su rigore e Varriale) e si porta a -2 dal Carpi salvato ad Imola dal ...

Continua a leggere>>