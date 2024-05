Calciomercato Milan – Tre attaccanti in evidenza sul taccuino di Moncada

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Joshua Zirkzee, Serhou Guirassy ma non soltanto: il, per il prossimoestivo, segue altri tremolto forti

Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna, è un concreto obiettivo del Milan per il Calciomercato estivo. Ma non piace soltanto ai rossoneri Continua a leggere>>

Serhou Guirassy , attaccante dello Stoccarda, obiettivo di Calciomercato del Milan nel caso in cui Joshua Zirkzee prendesse un'altra strada Continua a leggere>>

milan, guarda che numeri Fonseca: l'ex Roma è il miglior tecnico di Francia - Il divorzio ormai solamente da formalizzare tra il milan e Stefano Pioli ha aperto ufficialmente il casting per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Tra.

milan-Juve anche sul mercato: sfida da 60 milioni - milan-Juventus non è solo Serie A. I due club si sfidano in ottica calciomercato, una battaglia da 60 milioni in estate.

Belgio, Tedesco: 'Mi piace il calcio italiano. Le voci sul milan...' - Domenico Tedesco, allenatore del Belgio, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: `Sono molto concentrato sull`Europeo e non ho davanti il piano della.

