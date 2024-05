Calciomercato – Milan - salta Zirkzee? Guirassy è la prima alternativa

Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna, è un concreto obiettivo del Milan per il Calciomercato estivo. Ma non piace soltanto ai rossoneri Continua a leggere>>

Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna, è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Ma non piace soltanto ai rossoneri Continua a leggere>>

Belgio, Tedesco: 'Mi piace il calcio italiano. Le voci sul milan...' - Domenico Tedesco, allenatore del Belgio, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: `Sono molto concentrato sull`Europeo e non ho davanti il piano della.

Continua a leggere>>

calciomercato milan: Elye Wahi nel mirino - Il milan ha bisogno di rinforzi e tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Elye Wahi. La dirigenza rossonera, dopo una ...

Continua a leggere>>

Sport in tv oggi (mercoledì 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ...

Continua a leggere>>