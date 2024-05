Calcio Prima Categoria - il racconto della 29^ giornata dei gironi B e C

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Real Cameranese batte il Castelbellino e sogna il sorpasso alla capolista nell’ultima. Il Borgo Minonna vince a Montemarciano: il destino play-off è nelle sue mani. La Labor scavalca la Sampaolese, inguaiata dal pari con la Filottranese. Senigalliae Chiaravalle ai play-out: non bastano le vittorie contro Falconarese e Olimpia Marzocca. Tutti gli scenari promozione, play-off e play-out in vista30^VALLESINA, 1° maggio 2024 – “Nulla è ancora deciso: il mio voto potrebbe ribaltare o confermare il risultato”. Se il campo potesse parlare, userebbe queste parole del celebre volto televisivo Alessandro Borghese per definire la 29^deiB e C diin vista30^. Cosa è ...

Lo scorso weekend si è svolto il sesto turno valido per la seconda fase del Campionato di Serie A 2023-2024 di Calcio femminile , adesso diviso in poule Scudetto e poule Salvezza. Tanti gli argomenti sul piatto: dalla Roma che ha potuto festeggiare il secondo titolo consecutivo approfittando del ...

Ardimentosamente, CN24 individua il giocatore più deludente del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Sam Beukema . «Fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio CUORE . Ci sarà un giorno in cui il coraggio dei rossoblù cederà, in cui ...

Le decisioni relativamente alla 15a giornata di ritorno. ROMA - In merito alla 15esima giornata di ritorno di Serie A, il Giudice sportivo ha squalifica to per una giornata Sam Beukema (Bologna), Adrien Tameze (Torino), Juan Murillo (Verona), Roberto Gagliardini (Monza), Yunus Musah (Milan), ...

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 36a giornata: Palinsesto e Telecronisti - La passione di 20 piazze d'Italia, l'ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo in diretta su Sky e ...

Stage al Coni con Marta Cammilletti per i giovani atleti di Mantova Scherma - Mantova Presso la sede del Coni di via Tassoni si è tenuta una giornata dedicata alla formazione comportamentale sportiva che ha visto in Marta Cammilletti, plurimedagliata campionessa di fioretto e ...

Serie B, oggi si disputa la 36a giornata: il programma completo - Serie B, quest'oggi si disputerà l'intera 36a giornata del secondo livello del calcio italiano: il programma completo Il campionato di... News16 minuti fa Elia Serra Sampdoria, Conti torna tra i ...

