FANTACALCIO | MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 34 | Sam Beukema

Saggiamente, CN24 individua il giocatore più deludente del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A: Andrea Consigli E allora oggi parliamo di… Consigli ! 1) Chiudi il gas prima di uscire 2) Cancella la cronologia delle ricerche se devi prestare il tablet a tua moglie 3) Non nominare il nome di ... Continua a leggere>>

Chat gruppo WhatsApp: FANTACALCIO lega colleghi. Gigi-AC Picchia“Leggo numerosi commenti sarcastici nei confronti di Matias Soulè e questo non lo accetto. Sono il primo a ridere e scherzare sul FANTACALCIO , ma alcune cose vanno oltre, nonostante si parli di un gioco non è nemmeno bello schernire ... Continua a leggere>>

Magnificamente, CN24 individua il giocatore più deludente del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Michele Di Gregorio -Ehi, ciao bro! Li hai visti i gol del Napoli? Spettacolari eh.-No, non sono ancora riuscito, so solo il risultato ma non ho visto le immagini…-No, dai, ...

Continua a leggere>>