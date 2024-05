Bici di lusso rubate trovate in un capannone di Novate Milanese

(Di mercoledì 1 maggio 2024) In unsono state riclette di gran valoreuna settimana fa in un negozio di Serravalle Sesia. I carabinieri hanno ritrovato leclette, per un valore complessivo di 44mila euro, grazie al Gps installato sui modelli.clette da 6000 euro l’unaa Serravalle Sesia ea ...

Corbetta (Milano), 18 marzo 2024 – In un capannone nella zona industriale alla periferia di Corbetta , in provincia di Milano, venivano portate le auto rubate per essere poi smembrate. I pezzi così ottenuti - parti di motore e di carrozzeria, nonché i pneumatici - erano poi smerciati ... Continua a leggere>>

In un capannone nella zona industriale alla periferia della città venivano portate le auto rubate per essere poi smembrate. I pezzi così ottenuti – parti di motore e di carrozzeria, nonché gli pneumatici – erano poi smerciati illegalmente. Un fenomeno, questo, che negli ultimi anni ha avuto ... Continua a leggere>>

Nascondevano in un capannone 7 bici rubate. Italiano e ucraino denunciati per ricettazione - Un magazzino a Novate nascondeva biciclette rubate per rivenderle. Grazie al localizzatore Gps su una bici, carabinieri individuano i responsabili. Denunciati per ricettazione il proprietario e un ope ...

Continua a leggere>>

Trovate sette biciclette rubate in un capannone, valgono 44mila euro - Proprio i carabinieri di Novate sono entrati all’interno del capannone trovato sette delle 14 biciclette rubate. Tutte le specialissime sono state sequestrate e nei prossimi giorni verranno restituite ...

Continua a leggere>>

rubate 14 bici per oltre 40mila euro, grazie al Gps i carabinieri ne ritrovano 7 a Novate Milanese - Il Gps installato su una delle 14 bici rubate lo scorso 25 aprile, in un negozio di Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli, ha portato i carabinieri dritti dritti in un magazzino di Novate ...

Continua a leggere>>