Berni | Gioco Inter visto poche volte in Italia! Due fattori chiave

(Di domenica 28 aprile 2024)era il terzo portiere dell’dal 2014 al 2020 e, solo per un anno, non è riuscito a festeggiare uno scudetto in nerazzurro. Ma è lo stesso presente al Meazza per celebrare quello ottenuto lunedì. Prima di-Torino l’ex estremo difensore ha parlato suTV. TRIONFATORE – C’è anche Tommasofra i tanti ex per-Torino di oggi. In attesa del calcio d’inizio, l’ex portiere è felicissimo di poter vivere la festa scudetto: «Un’emozione incredibile, veramente. È passato un annetto dall’ultima partita che ho, non potevo farmi mancare quest’occasione. Un voto alla stagione? Diciamo che non si può dare 10, ma 9,5 sì. È stata una stagione incredibile, con un entusiasmo immenso: una gioia passare in mezzo al popolo nerazzurro con bambini e famiglie ...