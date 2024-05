Basket Serie C regionale - playout Cm - dentro o fuori Stasera gara-quattro in casa con il Cus Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Prova a pareggiare i conti il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18.30, porte girevoli) ospita nuovamente il Cusperdella prima fasedella C. Dopo avere perso le prime due partite a, i biancocelesti hanno vinto-tre ine restano aggrappati alla categoria. Più continuità, più attenzione al particolare, una difesa più stretta. Per coach Michele Bertieri (nella foto) sono state queste le carte vincenti di gare-tre: "Abbiamo adottato più situazioni di gioco, abbiamo mischiato le carte in difesa, loro sono rimasti sorpresi perché non lo avevano messo in preventivo. Abbiamo avuto dei cali ma abbiamo reagito positivamente – continua l’allenatore che oggi deve nuovamente vincere per andare ...