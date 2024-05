Barbra Streisand chiarisce il commento sull' Ozempic sotto il post di Melissa McCarthy | Era meravigliosa!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La star della musicaera stata travolta dalle critiche per unscrittounInstagram die ha voluto chiarire la situazione.ha commentato undisu Instagram facendo una domanda sul peso dell'attrice e la star della musica si è resa poi conto solo in un secondo momento che tutti potevano leggere le sue parole. La cantante è quindi stata costretta a spiegare quanto accaduto e ribadire che non voleva offendere nessuno. Il chiarimento Su Xha raccontato: "O mio dio! Sono andata su Instagram per vedere le foto che abbiamo pubblicato dei meravigliosi ...