RB Lipsia-Real Madrid Champions League | 13-02-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Blancos riaprono la campagna europea

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 11 febbraio 2024) E’ unpieno di cerotti ma che si sa esaltare nelle difficoltà: sabato sera, nello scontro diretto col Girona che poteva pesare tantissimo per il campionato, Ancelotti si è visto costretto a schierare una difesa inedita e a dir poco sperimentale, visto che tutti e quattro i centrali presenti in rosa, per motivi diversi, InfoBetting: Scommesse Sportive e