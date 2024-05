Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 1 Maggio

La Promessa , anticipazioni 2 maggio : c’è scompiglio alla tenuta dei marchesi de Lujàn per alcuni fatti avvenuti tra servi e padroni. A proposito di questi ultimi tra Jimena e Cruz , per esempio… La Promessa , anticipazioni 2 maggio : Petra riferisce a Cruz cosa è successo tra Pia e Gregorio Cruz e ... Continua a leggere>>

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:10 circa su Canale 5. La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 1 maggio alle 14:10. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano il destino di Gregorio e la rabbia di Cruz nei confronti di ...

Continua a leggere>>