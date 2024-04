La Promessa Anticipazioni 1° maggio 2024 - Puntata Speciale | Martina lascia Curro mentre Don Romulo fa arrestare Gregorio!

La Promessa, anticipazioni 1 maggio: non solo i “lavoratori” di “Beautiful“, ma nemmeno quelli de “La Promessa” non fanno festa in questo giorno! Ecco cosa vedremo nel lungo ma certamente emozionante appuntamento con la telenovela spagnola! Per esempio Gregorio, marito di Pia, finirà in manette! ...

Continua a leggere>>