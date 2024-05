Tobia sconfigge Amadeus e il pubblico | clamoroso ad Affari Tuoi - cosa estrae dalla tasca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il mattatore dell'ultima puntata di, quella di martedì 30 aprile, è statoda Gravina di Puglia, ovviamente in rappresentanza della Puglia. Siamo al quiz dei pacchi diin onda su Rai 1, il format campionissimo in termini di share, il programma di punta di Viale Mazzini. Ma, si diceva: tocca a, pescato dopo sole cinque puntate trascorse con la pettorina del pacchista. Al suo fianco ecco il figlio Francesco. E ben presto il simpaticissimospiega la ragione per la quale sono in gara: il figlio si sta per sposare e vuole destinare alle nozze del pargolo una eventuale vincita. La partita non inizia nel migliore dei modi: al terzo tiro viene vanificato il pacco da 300mila euro. Dunque si prosegue, tra cambi e offerte rifiutate. Ma è il secondo cambio ...