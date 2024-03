Calcio | Real Nuovo infortunio per Courtois | rottura del menisco

Infortunio per il portiere, UFFICIALE: stagione finita e niente Europei - Tegola per una big, il nuovo infortunio toglie di mezzo il portiere fino a fine stagione e lo ‘elimina’ anche dagli Europei La tegola arriva sul Real Madrid, sulla nazionale belga e su Thibaut ...calciomercato

Real Madrid, calvario Courtois: UFFICIALE il nuovo infortunio al ginocchio out altre 6 settimane - Non c`è proprio pace per il portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois che si deve fermare per un nuovo e serissimo problema con la casella delle presenze.calciomercato

Calcio a 7 CSI: Fondazione Mediolanum e EDAC 6 Campanili mantengono la loro leadership - Si sono disputate le sedicesima giornata dell'Eccellenza e la tredicesima giornata della Promozione nel Campionato CSI Sondrio di Calcio a 7, con alcuni risultati che hanno influenzato le classifiche.intornotirano