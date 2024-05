Adrian Newey annuncia l’addio alla Red Bull - ora la Ferrari sogna | “È il momento di nuove sfide”

Il tema Adrian Newey affascina non poco gli appassionati di F1. La notizia riportata da autorevoli organi di informazione di un addio da parte del geniale progettista britannico alla Red Bull sta alimentando da giorni l’interesse sul futuro di Newey . Due le squadre disposte a investire per ... Continua a leggere>>

In Inghilterra sono sicuri : Adrian Newey ha rifiutato la proposta (sontuosa, a dir poco) di Aston Martin. La notizia è senza dubbio di estrema rilevanza, perchè il “genio” tecnico della Formula Uno, dopo aver deciso di salutare la Red Bull, sta scegliendo la sua prossima destinazione, e sarà un ... Continua a leggere>>

Quale destino per Adrian Newey? Lo scopriremo presto. Da ieri le notizie sul futuro dell’ingegnere britannico, padre di tante monoposto vincenti in F1 (ultime delle quali, le Red Bull). Emittenti e testate autorevoli come Sky Sports UK, BBC Sport e Auto Motor und Sport hanno riportato che ...

Continua a leggere>>