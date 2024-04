Adrian Newey pronto a scegliere la Ferrari e non per soldi? Aston Martin vuol far saltare il banco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quale destino per? Lo scopriremo presto. Da ieri le notizie sul futuro dell’ingegnere britannico, padre di tante monoposto vincenti in F1 (ultime delle quali, le Red Bull). Emittenti e testate autorevoli come Sky Sports UK, BBC Sport e Auto Motor und Sport hanno riportato che l’avventura dia Milton Keynes sia ai titoli di coda. Le questioni legate al caso “Christian Horner” potrebbero avere queste conseguenze e le lusinghe nei confronti del geniale tecnico della Red Bull sarebbero molte. Due le squadre che vorrebbero assicurarsi i “servigi” di, ovvero lae l’. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scuderia britannica non baderebbe a spese e si parla di una cifra pari a 100 milioni di dollari. Tuttavia, ...