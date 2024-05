Accadde oggi - 1° maggio | Giovanni Trapatton - Marcello Lippi ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 1°i,edCi sono partite che ricordi non soltanto per un gol o una parata particolare, per il numero delle reti o per la posta in palio. Quelle che per altri motivi difficilmente riesci a dimenticare. Juventus-Udinese del 1°1994 è una di queste. Quella domenica infattii sedette per l’ultima volta sulla panchina della Vecchia Signora. Lui che diciassette ani prima l’aveva condotta al primo titolo europeo e che nel decennio successivo la fece diventare la prima squadra a vincere tutte le competizioni europee per club (come ricordò Piero Dardanello su Tuttosport del 9 dicembre 1985, giorno successivo alla conquista della Coppa ...