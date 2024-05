A Pietrarsa si può fare il bagno | lo decide la Regione dopo le verifiche dell’Arpac

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl mare diè balneabile: lo annuncia l’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania, che ha pubblicato i dati sullo stato delle acque di balneazione. L’Arpac effettua questi rilievi periodicamente, e, riguardo, gli esiti dei prelievi sono stati tutti conformi. Erano anni che quel tratto di spiaggia diera interdetto alla balneazione: la qualità dell’acqua del Lungomare di San Giovanni a Teduccio, era classificata scarsa da molti anni. La società ABC, ed il Comune, hanno lavorato insieme per migliorare la situazione.le, laha iniziato la procedura di revoca alla balneazione per, appunto, concedere la balneazione di quel tratto di spiaggia. Questa ...