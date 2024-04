Spiaggia di Pietrarsa di nuovo balneabile - lo dice l’Arpac Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Il tratto didiè di”. Lo annuncia, in una nota, il Comune di Napoli spiegando che, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha pubblicato “i dati sullo stato delle acque di balneazione, attività che fornisce periodicamente, alle istituzioni e all’utenza, informazioni sulla qualità del mare desunte dai monitoraggi effettuati in ogni stagione balneare. Dai primi rilievi 2024 è emerso che il tratto didi, davanti al lungomare di San Giovanni, è di. Questo importante risultato è stato conseguito grazie ad un lavoro intenso e sistematico, di Comune di Napoli ed Abc, che prosegue senza sosta”. “Per la prima volta una ...