Xbox Game Pass - la prima ondata di giochi di Maggio 2024 annunciata da Microsoft

Quando mancano ormai pochi giorni al mese di Maggio 2024 è lecito iniziare a pensare ai giochi in arrivo su Xbox Game Pass, segnalando che Microsoft ha già confermato 3 giochi in arrivo il mese prossimo all’interno del servizio in abbonamento e dove tra questi troviamo anche Senua’s Saga: ...

Star Wars Jedi: Survivor è ora disponibile su EA Play e di conseguenza anche su Xbox Game Pass Ultimate, consentendo in questo modo agli abbonati dei due servizi in abbonamento di guStarsi in modo totalmente gratuito l’ultimo gioco di Respawn Entertainment. Come promesso qualche giorno fa da ...

