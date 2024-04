Xbox Game Pass - i 3 giochi di Maggio 2024 già confermati da Microsoft

Maggio 2024 sarà un mese decisamente ricco di giochi interessanti, con i videogiocatori che nel corso delle prossime settimane potranno gustarsi alcune produzioni molto attese dove tra queste non possiamo che citare Senua’s Saga: Hellblade 2, Paper Mario: The Thousand Year Door e Ghost of ...

Euronics ha lanciato un’offerta davvero imperdibile: Xbox Series S 512GB a un prezzo davvero imbattibile. Vale la pena acquistarla? Scopriamolo Gli amanti del gaming possono iniziare a preparare i loro portafogli. Euronics propone un’offerta imperdibile per la Xbox Series S 512GB, disponibile a ...

Microsoft ha annunciato il prossimo IGN x ID@Xbox Digital Showcase. La data dell’evento dedicato al mondo degli indie per PC è fissata per il il 29 aprile alle 19:00 italiane. Sarà possibile seguire l’evento tramite i canali ufficiali di IGN USA, come Twitch, YouTube, Twitter e molti altri. Per il ...

L’analista del mondo dei videogiochi Derek Strickland ha condiviso un dato che potrebbe sorprendere ben più di un lettore: i giochi Xbox di Microsoft hanno preso il sopravvento sul PlayStation Store di PS5 e PS4, imponendosi tra i giochi più venduti sullo Store digitale di Sony. Jez Corden di ...

I giochi di Call of Duty dovrebbero arrivare a breve su Xbox Cloud Gaming, indicando di conseguenza che i titoli della celeberrima serie sparatutto sono pronti ad arricchire la line-up offerta da Xbox Game Pass. A condividere questa notizia è stato Insider Gaming, segnalando prontamente la ...

