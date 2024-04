WWE | Nuovo match annunciato per NXT Spring Breakin’ - ecco la card della seconda notte dello speciale televisivo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 aprile 2024) Resa dei conti dopo Stand & Deliver staa NXT, nellaNXT. Ridge Holland sfiderà Shawn Spears, nel sestoper l’episodiodel brand giallonero, orfano di diversi nomi dopo la due giorni di WWE Draft conclusasi staqui di seguito laaggiornatashow: After an eventful few weeks between the two Superstars, @RidgeWWE and @ShawnSpears will go one-on-one TOMORROW at Week Two of #NXTBreakin! 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/kYuidh48Yb— WWE NXT (@WWENXT) April 29, 2024 Thea Hail vs. Jacy Jayne NXT Underground ...