WWE | Manca ancora un match da aggiungere alla card di WM e avrà una stipulazione speciale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’attesa sta per finire, siamo finalmente entrati nella settimana di WrestleMania e sabato e domenica assisteremo al più grande evento dell’anno della WWE. Ladell’evento è sostanzialmente definita, anche se potrebbeesserci qualche cambiamento, ma c’èla possibilità che venga aggiunto unai 12 già previsti. Dopo gli avvenimenti di venerdì a SmackDown infatti è quasi certo che a WrestleMania Bobby Lashley e gli Street Profits affronteranno il Final Testament, la stable formata da Karrion Kross e gli Authors of Pain. Unestremo Stando a quanto riportato da Dave Meltzer, il 3vs3anche unae dovrebbe trattarsi di un “Philadelphia Street Fight”, in linea con quanto ...